Lanazione.it - «Nomina Magistratura Giostra del Saracino: basta accordi nelle “stanze”, subito un avviso pubblico e trasparente per raccogliere le disponibilità»

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Arezzo, 9 novembre 2024 –del”,unperle. La nota di Alessandro Caneschi e Giovanni Donati, consiglieri Comunali PD Entro il 31 dicembre 2024 il Consiglio Comunale dovrà procedere alladei membri della. Riteniamo che il metodo usato negli ultimi anni sia assolutamente da superare e pertanto chiediamo che venga pubblicato, in tutta la trasparenza, un, fissando dei requisiti, e chiedendo a coloro che hanno a cuore ladi presentare la propria candidatura per ricoprire questo delicato ed importante ruolo. Prima di provvedere alladellaè necessario modificare il Regolamento delladelper riportare a 9 il numero dei componenti dellastessa, ma non solo.