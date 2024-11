Ilrestodelcarlino.it - Il viceministro Valentini:: "Il voto utile è a noi. Ora l’Emilia-Romagna può cambiare"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Ridisegnare le politiche di gestione del territorio di Bologna, e delle regione, affrontandone le criticità: questo il tema alla base della proposta di Forza Italia-Noi Moderati, lista elettorale a sostegno di Elena Ugolini, candidata di centrodestra. Alluvione, dissesto idrogeologico, sanità, transizione green, aeroporto di Bologna: sono state numerose le questioni toccate da Valentino(nella foto),delle imprese e del made in italy, Pino Galati, vicepresidente nazionale vicario di Noi Moderati, il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Nicola Stanzani, il segretario di Forza Italia a Bologna Lanfranco Massari, i consiglieri di quartiere azzurri e tutti i candidati della lista (a partire dalla capogruppo e capolista Valentina Castaldini) in un incontro elettorale svoltosi ieri in Comune.