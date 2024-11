Lanazione.it - Dalla ex scuola a immobili e garage. Il piano triennale delle alienazioni

Tra le ultime delibere della Giunta comunale presenti nell’Albo pretorio ecco che una di questa riguarda il servizio patrimonio e in particolare il "2025-2027". Ogni ente infatti può procedere "al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonioare" e di quei beni che vengono ritenuti "non strumentali all’esercizioproprio funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione", vale a dire di dismissione. Da qui viene redato ilche intende appunto valorizzare tali beni, in modo da renderli una entrata per le casse comunali. Ma quali sono i beni in questione? Per il prossimo anno figura un elenco che annovera 21 punti. Tra questi nei programmi deldi alienazione ecco che 730mila euro potrebbero arrivare dall’area compresa tra via dei Platani e via dei Tigli, quasi 280mila euro dalBaldaccio, per il quale vengono previsti 345mila euro e 90mila rispettivamente per ciascuno dei due anni successivi, 2026 e 2027.