Infobetting.com - Real Madrid-Osasuna (sabato 09 novembre 2024 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Blancos che vogliono uscire dalla crisi

Leggi l'articolo completo su Infobetting.com

E’ un periodo pessimo per il: gli infortuni di uomini chiave, le polemiche per il pallone d’oro non dato a Vinicius e soprattutto dei risultati pessimi, che hanno minato seriamente la tranquillità della squadra. Prima isono stati travolti dal Barcellona in Liga, poi dopo lo stop forzato per il rinvio della gara .InfoBetting: Scommesse Sportive e