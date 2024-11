Ilfattoquotidiano.it - “Non autoctono, ma importato il caso di malaria in Veneto”, il paziente non aveva riferito di un viaggio in Africa per “motivi personali”

Non è– comeieri dalle autorità sanitarie – ma, ildiregistrato a Verona. Ilnondi unall’estero Lo precisa oggi il Servizio di igiene e sanità pubblica (Sisp) dell’Ulss 9 Scaligera, che ha completato un’approfondita analisi epidemiologica. “Sono emersi – riferisce oggi la Regione– elementi determinanti per escludere la possibilità che si tratti di un. A seguito di verifiche incrociate con gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, è emerso infatti un recenteall’estero in area endemica per, inizialmente non dichiarato, che consente di classificare ilcome”.La Regioneprecisa che l’indagine “è stata condotta dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 9 in stretta sinergia con la Direzione Prevenzione e con l’Istituto Superiore di Sanità.