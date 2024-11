Ilnapolista.it - Natan eroe del Betis: segna ed esulta nonostante la ferita alla testa. Su Instagram: “Il Napoli doveva tenerlo”

, ex difensore delora in forza al Real, è l’di giornata. Il brasiliano durante la partita di ieri sera contro il Celje hato al 75? il vantaggio momentaneo della sua squadra. Proprio in occasione della rete realizzata, il difensore si è procurato unache lo ha fatto sanguinare, e non poco.ciònon si è fermato e hato con grinta al gol realizzato. La partita di Conference League si è poi conclusa con il risultato di 2-1 in favore del.Duras imágenes detras el primer gol delpic.twitter.com/Vc04AZ2vNE— MARCA (@marca) November 7, 2024Rimane però la grande prestazione diculminata con il momentaneo vantaggioto dallo stesso difensore. Tanto che sualcuni utenti commentano:“Ilavrebbe dovuto, con Conte poteva diventare davvero un ottimo difensore.