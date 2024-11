Giornalettismo.com - La causa da 500 milioni di dollari sulle “canzoni accelerate”

Quello che all’apparenza può sembrare un divertente espediente per migliorare l’editing di video brevi su TikTok e Instagram potrebbe in realtà nascondere un sommerso che vale centinaia di migliaia di. Stiamo parlando del fenomeno delle speed-up songs, ovvero di quelleo remixate che, spesso, fanno da sfondo ai video dei content creator. La brevità dei video su TikTok o nei reels di Instagram, infatti, spesso rappresenta un cruccio per i produttori di contenuti, se leche scelgono per accompagnarli non hanno il taglio giusto per adattarsi alle immagini. In molti casi, la soluzione è rappresentata da una canzone accelerata: fenomenali poteri cosmici, in un minuscolo spazio vitale. Il fatto che un brano sia riprodotto a una velocità 2x o 4x potrebbe essere un toccasana in diverse circostanze.