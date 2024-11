Anteprima24.it - Jabil: sindacati tornano a sedersi al tavolo della vertenza

Tempo di lettura: 3 minutiIalattivato al ministero del Lavoro sullarelativa allo stabilimento di Marcianise (Caserta)multinazionale Usa dell’elettronica; e lo faranno già alla prossima riunione prevista per lunedì 11 novembre. E’ quanto emerso dal coordinamento nazionaletenuto tra le segreterie nazionali e provinciali delle sigle dei metalmeccanici Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm, Failms, ed i delegati sindacali aziendali riuniti nella Rsu, che alcuni giorni fa avevano deciso di disertare ilconvocato lo scorso 31 ottobre, seguiti poi nella scelta anche dai rappresentanti sindacali provinciali e nazionali. Una presa di posizione legata alla decisione dei Ministero del Lavoro e del Mimit (Imprese e Made in Italy), competenti per la procedura messa in moto dache entro marzo 2025 vuole cessare l’attività a Marcianise e lasciare l’Italia, di convocare aldel 31 ottobre anche la società – la Tme Assembly Engineering Srl – che dovrebbe acquisire il ramo d’azienda dacon i suoi 420 dipendenti, soluzione paventata dalla stessa multinazionale per evitare i licenziamenti.