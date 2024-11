Ilrestodelcarlino.it - Il venerdì nero dei trasporti. Gli autisti incrociano le braccia: "Hanno ragione, servono risorse"

Domani scioperano per l’intera giornata gli autoferrotranvieri. Una protesta proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Ugl Fna, e Faisa – Cisal per il rinnovo del contratto di lavoro. "Non dovrei essere io a dirlo, visto che sono un datore di lavoro, ma capisco le ragioni dello sciopero", afferma Stefano Belardinelli, presidente di Contram Spa. Mediamente, il salario di un autista è di circa 1.500 euro, un importo fermo a dieci anni fa, mentre l’inflazione ha eroso fortemente il potere d’acquisto. "Le aziende – prosegue – sono le prime a sostenere che glidevono essere pagati meglio, ma. Il problema è noto. Alle Marche arriva appena il 2% del fondo nazionale, circa 108 milioni di euro, un valore che le colloca all’ultimo posto tra tutte le regioni.