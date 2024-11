Lettera43.it - Christian Raimo sospeso per tre mesi da scuola per aver criticato il ministro Valditara

insegnante e scrittore, è statoper tredall’insegnamento, con una decurtazione del 50 per cento dello stipendio, dopoildell’istruzione Giuseppe. Il provvedimento disciplinare dell’Ufficio scolastico regionale è stato preso per le critiche difatte aldel governo alla festa nazionale di Alleanza verdi e sinistra, durante un dibattito pubblico sulla. «Va colpito politicamente perché è un bersaglio debole, da colpire come si fa con la Morte Nera in Star Wars», aveva detto. Il dibattito a cui l’insegnante stava partecipando era “Proteggiamo lada“: «Nella sua ideologia c’è tutto il peggio: cialtronaggine, incapacità die una bibliografia internazionale, recrudescenza dell’umiliazione, abilismo, classismo e sessismo», aveva affermato lo scrittore.