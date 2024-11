Calciomercato.it - Chiesa bloccato per gennaio: nuova svolta di mercato

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Federicoin difficoltà al Liverpool, cosa succede: l’attaccante al centro di novità importanti di calcio, affareperIn Premier League e in Champions League, in questo momento, il Liverpool sta volando. La squadra di Arne Slot è prima in classifica in campionato e in Europa guarda tutti dall’alto a punteggio pieno, nella maxi graduatoria del nuovo formato della prima fase. Il ciclo del post Klopp sembra partito alla grande. Per il momento, però, ne fa parte solo da spettatore o quasi Federicoperdi– Calcio.it (fonte: © LaPresse) L’attaccante classe 1997, a fine estate, ha lasciato la Juventus trasferendosi dai ‘Reds’. Si sapeva che, con la tanta concorrenza davanti a lui nel reparto offensivo, l’impatto con larealtà non sarebbe stato facile.