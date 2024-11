Ilfoglio.it - Real Madrid-Milan 1-3, una sera di ostinazione e metamorfosi

Al primo dei tre fischi finali dell’arbitro Slavko Vincic, Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca, per brevità Paulo Fonseca e basta, aveva il volto affaticato e l’espressione furbastra e altera di chi sa di averla fatta grossa. Pochi minuti dopo, mentre osservava i suoi giocatori festeggiare sul prato del Santiago Bernabeu, gli occhi di Paulo Fonseca si sono riempiti di una caparbia fierezza, quella di chi ha capito che nella vittoria delper 1-3 in casa delin Champions League c’è soprattutto l’di un uomo, di un allenatore, che non si è adattato al contesto e alla squadra, ma ha adattato contesto e squadra alle sue idee e al suo lavoro, salvo poi, nel momento decisivo avere il coraggio e la scaltrezza di sparigliare tutto, trasformando il suo credo calcistico adatandolo alla situazione e all’avversario.