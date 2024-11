I culti UFO in America | manipolazione disinformazione e contro-movimenti

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Roma, 6 novembre 2024 – Negli ultimi anni, l’interesse per gli UFO e per il fenomeno extraterrestre ha visto un’impennata negli Stati Uniti e nel mondo intero. Sebbene la curiosità verso questi argomenti non sia certo nuova, le teorie complottistiche e ilegati agli UFO hanno trovato nuovi portavoce e leader carismatici che promuovono credenze particolari, e talvolta discutibili, in ambienti che spesso ricordano dei veri e propri. Lae le tecniche dipsicologica sono alcune delle caratteristiche che contraddistinguono questi gruppi, come ha recentemente analizzato l’articolo di The Debrief, con particolare attenzione a figure come David Wilcock e Corey Goode. Ma cosa sarebbe un culto che ha a che vedere con gli UFO? IUFO sonoorganizzati attorno alla credenza che civiltà extraterrestri abbiano avuto, o stiano avendo, un’influenza diretta sulla vita e sull’evoluzione umana.