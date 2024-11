Lortica.it - Dipendenze affettive: cercando nell’altro il vuoto di un’infanzia mancata

Leggi tutto su Lortica.it

Lerappresentano uno dei legami emotivi più complessi e dolorosi. Il bisogno di conferme e l’attaccamento eccessivo al partner o alle relazioni spesso hanno radici in un passato che non è riuscito a offrire quella stabilità e quell’amore incondizionato di cui ognuno avrebbe bisogno fin da piccolo. Secondo molti psicologi, quando un bambino non riceve dai genitori l’attenzione emotiva necessaria, cresce con un senso di insicurezza e unche, nell’età adulta, diventa un bisogno di compensare quella mancanza. Questosi traduce spesso in una ricerca continua di conferme e attenzioni da parte degli altri, soprattutto nei legami affettivi. La persona che soffre di dipendenza affettiva vive nell’ansia costante di essere abbandonata. Nel rapporto amoroso, diventa capace di grandi compromessi e, talvolta, arriva a sacrificare se stessa per timore di perdere l’altro.