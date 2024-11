Anteprima24.it - Civico 22 riparte con un nuovo progetto di democrazia partecipata e saluta Giovanna Megna

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di22:22con gratitudineper il grande lavoro svolto in questi tre anni di consiliatura e ricomincia il suo lavoro. I prossimi due anni saranno la nostra2.0, un laboratorio aperto e partecipato con i cittadini che vogliono prepararsi per tempo alle prossime elezioni comunali. Abbiamo discusso a lungo con, abbiamo svolto incontri fino a tarda sera, abbiamo ragionato serenamente ed approfonditamente su ciò che ci univa e ciò che ci divideva, alla fine, con grande dispiacere per noi,, la prima eletta della nostra lista, ha scelto di passare al gruppo misto. Non sentiamo amarezza nè alcuna ostilità per la sua scelta, siamo sicuri che in una piccola città come la nostra chi insegue le buone strade del civismo alla fine si re-incontra in qualche modo e conosciamo fin troppo bene la nostra amicaper pensare di averla persa del tutto.