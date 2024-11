Liberoquotidiano.it - "Ascoltami...". Senza precedenti: al telefono tra De Martino e il dottore finisce malissimo | Video

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Fausto dalla Lombardia è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri, martedì 5 novembre, su Rai 1. L'uomo, che ha giocato con il pacco numero 13, ha raccontato al conduttore, Stefano De, che lavora come operaio in una ditta di alimentari. Ad accompagnarlo durante la partita il fratello Enrico. Anche se per Fausto non è andata nel migliore dei modi con i pacchi, ad accendere la serata è stato soprattutto il botta e risposta tra il conduttore e il, la mente dietro le offerte che vengono fatte ai concorrenti durante il gioco. Fin dall'inizio Fausto ha detto di avere un presentimento sul proprio pacco. “Io avevo un numero ed è qua, è il 13 - ha spiegato -. Io ho contato 13 pacchi sulla ruota e ho pescato proprio il mio preferito". A un certo punto, però, ilha offerto un cambio pacco, definendo "inutili" le previsioni dei due fratelli.