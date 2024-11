Quotidiano.net - Sgominata la banda del buco di Napoli: sei arresti. Avevano pianificato l’assalto alle Poste centrali

Leggi tutto su Quotidiano.net

, 5 novembre 2024 -ladeldi, scavava tunnel sottoterranei per mettere a segno i maxi colpi. Nel mirino, i caveau delle barche e i soldi delledel capoluogo. Sono sei i complici arrestati oggi e trasferiti in carcere, alcuni di loro (stando alla fedian penale) sono dei veri esperti nella tecnica “del”. Le accuse sono scattare dopo un lungo anno di indagini. Dopo le rapine al Kentucky Fried Chicken e un colpo grosso in una tabaccheria della città - per un valore di oltre 48mila euro - i carabinieri sono riusciti a sventarea un furgone portavalori che smista il denaro dell’ufficio postale di Piazza Matteottisedi decentrate dislocate in città. Rapina al Kentucky Fried Chicken Colpo grossodiLa base logistica dellaRapina al Kentucky Fried Chicken Le indagini sono state lunghe e accurate: sono iniziate un anno fa, nel novembre 2023.