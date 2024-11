Ilrestodelcarlino.it - Rompe una costola ad un agente dell’ufficio immigrazione a Reggio Emilia

, 5 novembre 2024 – Undi polizia è rimasto ferito dopo essere stato aggredito stamattina da un cittadino straniero nell’ufficiodella questura di. Stando a quanto ricostruito, l’uomo si è agitato perché pretendeva di accedere al servizio su prenotazione nonostante non fosse in possesso di alcuna convocazione. È andato in escandescenza e ha aggredito un poliziotto, ingaggiando una colluttazione. L’ha riportato la rottura di unae ha dovuto ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova dal quale è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. “Non siamo nuovi a questo genere di eventi – tuona Paolo Lorusso, segretario provinciale del sindacato autonomo di polizia Sap - è assurdo che si debbano rischiare conseguenze gravi, anche in ambienti non operativi e dove già altre volte si è dovuto intervenire per sedare gli animi, soprattutto di cittadini richiedenti asilo, i quali spesso, mostrano atteggiamenti arroganti e minacciosi non soltanto con il personale in divisa ma anche con quello civile.