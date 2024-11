Romadailynews.it - Roma, furti e rapine alla stazione Termini: tre arresti e sigilli a un hotel abusivo

Rafforzati i controlli della polizia nell’area: fermate due donne per furto, un giovane per rapina e chiusa una struttura ricettiva irregolare. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli attornoe lungo le linee della metropolitana, arrestando tre persone in due diversi episodi e disponendo la chiusura di una struttura ricettiva abusiva. Il primo episodio è avvenuto presso laVittorio Emanuele, dove due donne di nazionalità bosniaca, entrambe di 23 anni, sono state fermate dagli agenti del commissariato San Lorenzo per furto aggravato. Secondo quanto riportato, le due avrebbero seguito un turista sulla banchina della metropolitana e, con la scusa di aiutarlo a orientarsi, gli avrebbero sottratto il portafoglio. La vittima, accortasi del furto, ha richiesto assistenza, e la polizia è intervenuta rapidamente per bloccare le due donne, portandole poi negli uffici del Distretto Trevi Campo Marzio.