Puff Daddy passa il compleanno dietro le sbarre, la chiamata con i figli su Instagram e il cibo del carcere - Video

Sean Combs, ovvero, ha trascorso il 55esimole, rinchiuso in un, il Metropolitan Detention Center di Brooklyn a New York, considerato uno dei peggiori di tutti gli Stati Uniti. Sono lontani i tempi delle feste sfarzose, oggi proprio quelle feste (nella maggior parte dei casi, non solo) rischiano di costargli un lunghissimo periodo di prigionia, nonché, chiaramente, quel che resta di una carriera di assoluto successo e già ampiamente pericolante dopo questi mesi di quasi giornaliere accuse nei suoi confronti. Secondo quanto scrive il New York Post, che ha interrogato sulla questione il Federal Bureau of Prisons, Diddy ieri ha pranzato alle 11 consumando pasta con salsa marinara, polpette e un’insalata di orto. Alle 16 la cena: pollo o riso fritto con tofu, fagioli neri e carote.