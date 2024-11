Oasport.it - LIVE Lilla-Juventus, Champions League calcio in DIRETTA: pochi minuti al via del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.49 Fino ad ora il Lille è stata la grande rivelazione di questa stagione. Dopo la sconfitta all’esordio contro lo Sporting Lisbona (2-0) i francesi hanno superato prima il Real Madrid (1-0) e poi in trasferta hanno battuto l’Atletico Madrid (3-1). 20.46 Nella2024/2025 lavanta due vittorie ed una sconfitta. I bianconeri hanno superato 3-1 il PSV e 3-2 il Lipsia in una partita dalle mille emozioni. Nell’ultima uscita europea la squadra di Thiago Motta è stata battuta dallo Stoccarda per 0-1. 20.43 Nella giornata di sabato laè tornata alla vittoria dopo 3 battute d’arresto. I bianconeri hanno sconfitto in trasferta l’Udinese grazie all’autogol di Okoye e alla rete di Nicolò Savona. 20.40 Thiago Motta ha scelto il 4-2-3-1 per quest’ostica trasferta in terra francese.