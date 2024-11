Formiche.net - Così Intesa ha rassicurato gli investitori. Messina racconta la storia di un primato

Uncostruito su anni di buon credito e scelte industriali azzeccate. OggiSanpaolo è non solo la prima banca italiana per rete e capitalizzazione (oltre 70 miliardi), ma anche tra le eccellenze in Europa. A pochi giorni dalla presentazione al mercato dei conti trimestrali e dei nove mesi, Carloè tornato are presente e futuro dell’istituto, dai microfoni della Cnbc. “L’attuale valore di mercato diSanpaolo, superiore a quello di altri istituti di credito della zona euro, indica che glisono rassicurati dalla sua strategia e dalla mancanza di operazioni di fusione o acquisizione.genererà valore per gli azionisti internamente, attraverso investimenti in tecnologia”, ha subito messo in chiaro il manager, che guida Ca’ de Sass dal 2013.