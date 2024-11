Metropolitanmagazine.it - Cimitero, parole dal mondo: l’antica parola greca che indicava ”un luogo di riposo”

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Nello spazio consueto dedicato alledal, in occasione del mese di Novembre, il termine; un’anticacheunin cui si andava a riposare. Di seguito, storia, etimologia del termine e critica di Ugo Foscolo e Ippolito Pindemonte alla nascita dei cimiteri moderni in seguito all’Editto di Saint Cloud., etimologia e storia del termine publicdomainpictures.netIl termineha antiche origini: la sua etimologia ha, infatti, radici provenienti dalclassico. Il terminederiva, infatti, dal greco ??????????? (koimetérion) che, letteralmente, è traducibile con “di”: il verbo greco ?????? (koimân) significa infatti ”fare addormentare”. Successivamente, in latino si è reso con coemeterium. Ilcomefisico destinato alla sepoltura dei defunti, ha una risonanza culturale differente dallanecropoli.