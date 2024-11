Ilgiornaledigitale.it - Nuova Range Rover Evoque 2025: spazio alle novità, addio gasolio?

La seconda generazione della(codice progettuale L551) ha fatto il suo debutto alla fine del 2018 in un evento a Londra. L’auto è basata sul nuovo pianale modulare LandPTA (Premium Transverse Architecture), evoluzione della precedente piattaforma D8 modificata nelle carreggiate e nel passo per accogliere i nuovi motori abbinati ai moduli mild hybrid e plug-in hybrid. Con ilci attendiamo importantisull’auto con quella che potrebbe essere unagenerazione o comunque un importante restyling dell’auto ad oggi in commercio. Le immagini riportate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal video del canale Youtube di Polo To. Inseriamo di seguito il link alla fonte da cui abbiamo preso il materiale: Il design aerodinamico dellae le proporzioni atletiche attireranno sicuramente l’attenzione.