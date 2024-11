Lanazione.it - Investitori per il campo di Turano

Leggi tutto su Lanazione.it

L’amministrazione cercaper "rigenerare, riqualificare, ammodernare e gestire gli impianti sportivi comunali di Via Casola e". Il futuro dei due impianti è ora “appeso“ alle risposte che arriveranno dall’avviso pubblico dei giorni scorsi. La giunta aveva fornito agli uffici già a giugno le linee di indirizzo per predisporre una manifestazione di interesse mirata a individuare associazioni o società sportive senza fini di lucro interessate a ristrutturare e poi gestire alcuni impianti sportivi tra cui ilsportivo die quello di Via Casola. L’obiettivo dell’amministrazione non è la sola la riqualificazione funzionale degli impianti ma la successiva gestione per mirata alla pratica delle discipline sportive ma anche alla promozione di valori sociali, educazione e formazione personale.