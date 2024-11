Lapresse.it - Influenza australiana H3n2: sintomi, durata e cura

Leggi tutto su Lapresse.it

Si annuncia pesante la stagionele in Italia, con i primi casi della variante “” già segnalati in alcuni regioni come Lombardia, Piemonte e Lazio. A causarla è il sottotipodel ceppole A, una variante più virulenta e aggressiva rispetto all’H1N1 che lo scorso anno ha dominato la stagionele. Più pesanti isia a livello respiratorio sia polmonare, con la possibilità di colpire anche il cervello. Casi rari ma già riscontrati, come reso noto dall’infettivologo Matteo Bassetti in merito a un paziente di 76 anni ricoverato al Policlinico San Martino di Genova conimportanti anche a livello neurologico.