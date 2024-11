Oasport.it - F1, Verstappen ‘chiude’ il Mondiale piloti, mentre per la Ferrari diventa cruciale il pilota già ‘scaricato’

A Interlagos, Maxha scritto di proprio pugno la parola “Fine” sul2024, conquistando il quarto titolo consecutivo. Si aspetta solo la petulante sentenza della cassazione denominata “algebra”, poiché restano sul piatto 86 punti e l’olandese ne ha “solo” 62 di vantaggio su Lando Norris. Cionondimeno, quanto visto nell’autodromo brasiliano ha certificato senza “se” e senza “ma” comesia indiscutibilmente il migliorcontemporaneo, con buona pace di predestinati e generazioni britanniche assortite. C’è chi deve ancora dimostrare tutto e chi paga l’inesorabile tassa dell’età avanzante. Se il ventisettenne del Limburgo non dovesse vincere questo, sarebbe solo a causa di qualche cataclisma, ma la sostanza non cambierebbe. Il numero 1, fisicamente e/o concettualmente, è lui. Viceversa, la lotta per ilcostruttori resta apertissima.