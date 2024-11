Lanazione.it - “Concerto per matita e orchestra“ in memoria di Sergio Staino

Non poteva mancare a Lucca Comics & Games 2024 un omaggio a, a un anno dalla scomparsa. Al Teatro del Giglio è infatti andato in scena il “per“, dove la musica e le tavole dihanno dato vita a un unico racconto della vita familiare dei personaggi di Bobo. Lospettacolo è nato da un’idea del grande disegnatore e giornalista, che voleva dare un significato nuovo e diverso ad alcune delle sue strisce, musicandole in un stile cinema muto.ne disegnò la copertina. La band è stata formata da Michele, figlio di, bassista e contrabbassista di ottimo livello: i musicisti sono David Micheloni, Andrea Coppini, Alessandro Fabbri, Andrea Rinaldi e Vittorio Conti.