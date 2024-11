.com - Calcio / Juniores Regionale Marche 2024-2025, risultati e marcatori della 7^ giornata

La Castelfrettese in testa al girone A grazie a due vittorie in 3 giorni, seconda l’Aesse Senigallia. Nel girone B, il Matelica prova la prima fuga. Pataracchia con una tripletta trascina il Fabriano Cerreto, Tobia Cacciamani dell’Aurora Treia ne fa 4 alla Vigor Castelfidardo. Vincono anche Jesina e Moie Vallesina VALLESINA, 4 novembre– Siamo già arrivati alla 7^nei campionatia livelloe sembrano già esserci le prime fughe in classifica. Andiamo a vedere quali sono le squadre e i giocatori protagonisti di questo fine settimana appena trascorso. Girone A – Testa a testa Castelfrettese-Aesse Senigallia, a rilento Marina e Barbara MonSerra Nel girone A pesarese-anconetano, sta letteralmente volando la Castelfrettese (foto di copertina). I frogs, infatti, nel giro di tre giorni vincono prima 3-1 il recupero5^con la Fermignanese per 3-1 (in gol Ugili, Giuliani e Olivetti) e poi il match7^ contro l’Urbania per 3-0 (doppietta di Bontempi e gol di Sordoni).