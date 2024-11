Ilrestodelcarlino.it - Blocco antismog in Emilia Romagna: il 5 novembre stop ai veicoli inquinanti

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 42024 - Primi blocchidell'autunno in. Bollino rosso il 52024 per lo smog in tutte le province della regione. Le previsioni Arpae promettono polveri alte nei prossimi giorni: da qui le limitazioni emergenziali previste dall'accordo. Lo, che riguarda i motori piùcompresi i diesel euro 5 (dalle 8.30 alle 18.30 in tutti i capoluoghi e nei centri più grandi) è previsto per martedì fino al giorno successivo, mercoledì 6, quando è previsto un nuovo controllo.