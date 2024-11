Terzotemponapoli.com - Atalanta, Percassi: “Non ci siamo mai accontentati”

Luca, amministratore delegato dell’, parla degli obiettivi stagionali a radio Rtl 102.5. La Dea ha vinto nettamente sul terreno di gioco della capolista Napoli. Un successo, come scrivevo netto fatto di gioco e personalità. Gli uomini di Gasperini, insieme da molti anni, stanno maturando anche consapevolezza della loro forza e potrebbero candidarsi alla corsa Scudetto. Di seguito le parole dell’amministratore delegato.: “Vittoria a Napoli emozione unica” “In tutti questi anni non cimaie abbiamo avuto la capacità di andarci a conquistare delle posizioni in Europa. Ogni anno racconta storie diverse e difficoltà nuove, per restare competitivi bisogna lavorare col massimo impegno per raggiungere i migliori risultati possibili”, precisa.