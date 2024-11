Ilgiorno.it - Accoltella il padre e poi ferisce la sorella. Fermato dai carabinieri

La lite sul pianerottolo. Il fendente alla gola, improvviso. Poi la fuga. Tragedia sfiorata ieri notte in via Filippino Lippi, zona Città Studi, dove un 76enne è statoto dal figlio trentenne con problemi psichici. Ferita anche la, intervenuta a difendere il papà che è poi stato ricoverato in gravi condizioni al Niguarda. Mentre il giovane è stato poidaie accompagnato a San Vittore. Sono le 2.50 di domenica quandoe figlio (italiani, incensurati) litigano sul pianerottolo, al primo piano della palazzina in cui vivono. Urla, spintoni, finché il 30enne sferra una coltellata alla gola dele colpisce al mento la, quarantenne, nel frattempo arrivata a dare man forte al papà che chiedeva aiuto. Il trentenne scappa a piedi.