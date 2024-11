Cultweb.it - 600 euro al mese per un monolocale di 6 mq a Bologna: è legale?

La notizia è diventata subito virale per la sua assurdità. A, in via Santo Stefano, una nota agenzia immobiliare affitterà da dicembre un. Fin qui, nulla di strano. Il problema è che questoè di appena sei metri quadrati. Una presa in giro se non fosse che il posto è attualmente occupato da un ragazzo, che lo lascerà appunto tra poco. Si tratta di una situazione? La risposta è no. Secondo l’articolo 3 del Decreto ministeriale del 5 luglio 1975, la dimensione minima di unnon dovrebbe essere inferiore a 28 metri quadrati per una singola persona e a 38 metri quadrati per due persone, servizi inclusi. Tutto questo con un’altezza minima di 2,40 metri, per corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli. Altezza che sale a 2,70 metri per gli altri ambienti.