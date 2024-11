Notizie.com - Ritorno Shock per la coppia scomparsa nel casertano, il sindaco: “Sono stati lasciati due bambini per diversi giorni”

Dopodi preoccupazione, finalmente un sospiro di sollievo per la comunità di Cesa, in Campania. Ladi neosposi, Pietro e Maria,il 29 ottobre, è tornata a casa. Un’assenza prolungata e inspiegabile, che ha allarmato non solo i familiari, ma anche l’intera cittadina e le forze dell’ordine. L’episodio ha sollevato molti interrogativi, in particolare perché i due siallontanati lasciando i figli piccoli alla nonna senza alcuna spiegazione. La comunità ha vissutodi angoscia, chiedendosi cosa potesse essere accaduto. Ladi sposi sparita nel– Notizie.comIldi Cesa racconta il rientro dellaIntervistato in esclusiva da Cityrumors.