Primo istituto agrario in Lombardia. Cantoni, 150 anni valgono una festa

Una vera e propria fucina di eccellenze: così si può definire l’Tecnicodi Treviglio che ha festeggiato i 150di attività didattica.grande e molto partecipata (centinaia gli ex allievi presenti), tra premiazioni, emozioni e ricordi. Il– fondato nel 1874 a Grumello del Monte e poi trasferito in pianura a Treviglio nel 1919 perché ritenuta sede più appropriata – è un’esperienza scolastica rara con un passato straordinario, uno dei primi istituti agrari in Italia e particolarmente in. La giornata si è caratterizzata durante la Messa di ringraziamento (celebrata dall’ex allievo fra GiovAmisano) con il dono a tutti i partecipanti di una piccola pianta quale omaggio dei 150di “crescita collettiva” e segno di una formazione agraria ricevuta ieri ed oggi e accolta con spirito di attenzione al mondo di un’agricoltura vissuta.