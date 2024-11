Mistermovie.it - Mister Movie | Twilight of the Dead, l’ultimo film di George A. Romero prende vita con Milla Jovovich

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Il mondo del cinema horror si prepara a dare il bentornato a uno degli universi più iconici di sempre: la saga dei LivingdiA.. Questo capitolo finale, intitolatoof the, segnacontributo del maestro dello zombie-, che, prima della sua scomparsa nel 2017, aveva sviluppato un trattamento per concludere il suo ciclo iniziato nel 1968 con il leggendario La notte dei morti viventi. Ora, secondo le ultime notizie riportate daline, a guidare il cast sarà, l’indimenticabile protagonista di Resident Evil, accompagnata da Betty Gabriel, nota per il suo ruolo in Get Out.