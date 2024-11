Cityrumors.it - Alberto Manzi, 100 anni fra didattica e informazione: perché “Non è mai troppo tardi” ha segnato un’epoca

avrebbe compiuto 100. Il suo genetliaco ricorda il contributo, televisivo e non solo, dato all’Italia., un secolo di possibilità. Si traduce così la vita dell’insegnante e intellettuale diventato un’icona grazie alla televisione italiana. Il suo programma “Non è mai” è senza tempo perchè rappresenta in pieno la concezione di servizio pubblico. Il format, infatti, insegnava a leggere e scrivere a moltissimi italiani. Una trasmissione iniziata nel 1960 e terminata nel 1968.compie 100(ANSA-CityRumors.it)Utile, approfondita e imprescindibile per milioni di persone. I tempi erano quelli del boom economico, ma la realtà era molto diversa. Il Paese non era ancora riuscito a ricompattarsi, soprattutto emotivamente, dal dopoguerra. Le ferite aperte erano molte, proprio come i lati d’incompiutezza e smarrimento emotivo.