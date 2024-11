Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo si inginocchia ai piedi di Jessica: “Javier ha tutti dalla sua, non penso che sotto le coperte sia stato zitto”

Dopo quanto accaduto nel corso della decima puntata del, molti inquilini della Casa hanno preso le distanze daSpolverato e Shaila Gatta. A nutrire dubbi sulla genuinità del modello e dell’ex velina di Striscia la notizia non sono soltantoMartinez ed Helena Prestes, che hanno subito in prima persona le conseguenze dell’improvvisa passione nata tra Shaila e, ma anche altri gieffini come Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia e le Non E’ La Rai. La più critica nei confronti della nuova coppia è stata però Mariavittoria Minghetti, ma anche Luca Giglioli e Yulia Bruschi, da sempre legati alla nuova coppia, si sono allontanati esprimendo non poche perplessità circa il comportamento dei coinquilini.