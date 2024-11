prima, ma qualcosa si sta muovendo proprio in questa direzione. Un Pride nel capoluogo? Perché no: Valtellina arcobaleno, gruppo Lgbtqia+, che ha iniziato da mesi ad operare sul territorio, lancia la proposta e va pure oltre perché c’è già una data, quella del 22 novembre, alle 21 nella sede della Cgil di Sondrio che ha dato la disponibilità a sostenere l’iniziativa. Ilgiorno.it - Valtellina arcobaleno. Verso la prima del Pride Leggi tutto su Ilgiorno.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Colorato, musicale, gioioso: una sorta di carnevale dove celebrare diversità e libertà di espressione, ma anche far valere e ricordare i diritti di tutte e tutti, delle minoranze e di chi spesso viene dimenticato. In provincia di Sondrio non è mai stato organizzato, ma qualcosa si sta muovendo proprio in questa direzione. Unnel capoluogo? Perché no:, gruppo Lgbtqia+, che ha iniziato da mesi ad operare sul territorio, lancia la proposta e va pure oltre perché c’è già una data, quella del 22 novembre, alle 21 nella sede della Cgil di Sondrio che ha dato la disponibilità a sostenere l’iniziativa.

Valtellina l'oro rosso nel bicchiere

(gazzettadiparma.it)

«Voltolina, valle circundata d’alti e terribili monti, fa vini potenti ed assai». Come sempre Leonardo aveva ragione: andando a zonzo per la Valtellina del Cinquecento ne aveva già compreso il caratte ...

Cosa fare ad Halloween in Valtellina

(primalavaltellina.it)

A Villa di Tirano, la festa di Halloween sarà all’insegna della musica e dei balli. L'evento, è pensato per chi vuole immergersi in una serata di puro divertimento, propone un DJ set con ritmi ...

Valtellina d'autunno: la magia del foliage, il bramito del cervo, la vendemmia e molto di più

(primamonza.it)

L’autunno, così grigio e cupo in città, in Valtellina è un’esplosione di colori e sensazioni che incantano ogni visitatore. Per alcuni è la stagione più emozionale perché offre scorci di incomparabile ...

Previsioni Meteo Ponte In Valtellina Oggi

(3bmeteo.com)

DOMENICA: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulle basse pianure ...