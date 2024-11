Inter-news.it - Inter, ufficiali due addii in dirigenza. Uno ancora in forse – TS

Prosegue la rivoluzione in società dopo l'acquisizione in estate da parte del fondo statunitense Oaktree. Come conferma Tuttosport, sonoduea livello dirigenziale. Con un terzoda definireCONFERMATI – In casanon si lavora soltanto sul campo, con il trittico casalingo in vista contro Venezia, Arsenal e Napoli. Infatti prosegue anche il lavoro di ristrutturazione a livello dirigenziale, dopo che in estate il fondo statunitense Oaktree ha preso possesso della società in seguito al mancato pagamento del prestito da parte della precedente proprietà, ovvero la famiglia Zhang. In questo senso sono giàzzati dueper quanto riguarda i dirigenti. Il primo è quello di Luca Danovaro, che ricopriva il ruolo di Chief Marketing Officer. Il secondo, invece, è quello di Matteo Pedinotti.