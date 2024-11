Il Museo Caruso tra i migliori lavori del design italiano 2024

Leggi tutto su Ildenaro.it

(Ildenaro.it - venerdì 1 novembre 2024)- Il progetto del “” al Palazzo Reale di Napoli è stato selezionato per l’ADIIndex. Un riconoscimento frutto di un grande lavoro di squadra: dalla ideazione di Laura Valente, curatrice dell’unicopubblico dedicato al grande tenore Enrico, alla progettazione di NEO Narrative Environments Operas. Essere inclusi nell’ADIIndex rappresenta un traguardo di grande rilevanza: l’Index è la selezione annuale deiprogetti diitaliani, curata dall’Associazione per il Disegno Industriale (ADI) e farne parte testimonia non solo la qualità e l’innovazione del progetti selezionati , ma rappresenta la candidatura ufficiale al Compasso d’Oro, il più prestigioso premio diin Italia, che sarà assegnato nella prossima edizione.