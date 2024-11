santo millennial, grazie a due presunti miracoli e la promozione della fede attraverso il web Wired.it - Carlo Acutis, come un gamer italiano è diventato il santo patrono di internet Leggi tutto su Wired.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Wired.it: L'anno prossimo il ragazzo morto nel 2006 diventerà ufficialmente il primomillennial, grazie a due presunti miracoli e la promozione della fede attraverso il web

A Milano nasce una scuola intitolata a Carlo Acutis, il 15enne che presto diventerà santo: quando aprirà

L’Istituto tecnico è intitolato a Carlo Acutis, il ragazzino venuto a mancare a 15 anni a causa di una leucemia fulminante. Acutis era un adolescente solare e molto diligente, animato da una profonda ...

I 4 aspetti del Beato Carlo Acutis: uno risplende sopra gli altri

Lo hanno definito il “Santo Millennial” e, dall’altro lato, è anche il Patrono del mondo di internet. Stiamo parlando di Carlo Acutis. C’è una particolare attenzione per questo giovane ragazzo, anche ...

La devozione. Carlo Acutis, il "beato millennial" raccontato da web e social

Il mondo social, inoltre, fa propri appellativi che in Italia sono ancora solo sussurrati: Carlo Acutis per loro è già il digital saint (“santo digitale”) e l’anjo da juventude (“l ...

Il profilo. Carlo Acutis, chi è e quando diventerà santo

Nato a Londra il 3 maggio 1991, Carlo Acutis si trasferì giovanissimo con la famiglia a Milano, dove frequentò le scuole elementari e medie presso le suore marcelline e, più tardi, il liceo ...