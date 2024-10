Strisce blu, abbonamento ridotto per i ‘pendolari’ degli organi di polizia e gli amministratori locali (Di giovedì 31 ottobre 2024) Scattano nuove agevolazioni della sosta tariffata a Foggia, ma solo per alcune categorie di utenti.Sono state introdotte dalla Giunta comunale, nella seduta del 30 ottobre.Sono interessati dalle agevolazioni i pendolari degli organi di polizia, sindaco, consiglieri, assessori comunali Foggiatoday.it - Strisce blu, abbonamento ridotto per i ‘pendolari’ degli organi di polizia e gli amministratori locali Leggi tutto 📰 Foggiatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Scattano nuove agevolazioni della sosta tariffata a Foggia, ma solo per alcune categorie di utenti.Sono state introdotte dalla Giunta comunale, nella seduta del 30 ottobre.Sono interessati dalle agevolazioni i pendolaridi, sindaco, consiglieri, assessori comunali

Strisce blu, abbonamento ridotto per i ‘pendolari’ degli organi di polizia e gli amministratori locali

(foggiatoday.it)

Introdotte nuove agevolazioni per alcune categorie di utenti. Confermata la riduzione del 50% per le auto ibride ...

