NM Live – Conte è tornato in Italia per lasciare il segno Ultime sui rinnovi di Kvaratskhelia e Meret

(Di giovedì 31 ottobre 2024) NM– Carlo Verna, Antonio Corbo, Francesco Montervino, Arturo Muselli ed Antonio Petrazzuolo hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTemponNapoli.Com: NM– Carlo Verna: “L’Atalanta gioca bene, ma il Napoli può far prevalere la grinta e il cinismo” CARLO VERNA, giornalista: “Gli esami non finiscono mai per il Napoli. Dopo aver vinto contro una big, anche se un po’ incerottata, adesso il Napoli è attesa alle sfide con Atalanta e Inter. Spero gli azzurri possano reggere l’urto con il proprio calcio cinico.