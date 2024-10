Ilgiorno.it - Lecco, passeggiata a piedi (anche in galleria) sulla Statale 36: bloccata una donna

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Ain Superstrada e nelle sue gallerie. Nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 30 ottobre, unaha percorso aun tratto della36. Ha camminato pure nei tunnel. L’itinerario Prima di essereè riuscita a percorrere quasi una mezza dozzina di chilometri e ne avrebbe percorsi ancora di più se non fosse stata appunto fermata. Laè stata avvistata inizialmente ad un chilometro dall'uscita di Abbadia Lariana, in carreggiata nord, daverso Sondrio. Non è chiaro in che punto abbia “imboccato” la 36: probabilmente nella zona di Pradello, trae Abbadia Lariana, magari dopo essere arrivata dasfruttando la passerella ciclopedonale. Diversi testimoni hanno riferito di averla vista gesticolare e parlare da sola.