Ilfattoquotidiano.it - L’alpinista Giovanni Pillitteri precipita nel vuoto per 700 metri da una delle Tre Cime di Lavaredo: sotto choc gli amici che erano con lui

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 52 anni, esperto alpinista bresciano originario di Padenghe sul Garda, ha perso la vita mercoledì mattinando dalla vetta OvestTredi. Una caduta neldi 700che non gli ha lasciato scampo., insieme a quattro compagni di escursione, aveva appena raggiunto la cima lungo la via normale: dopo aver tolto gli zaini, il gruppo si era fermato per una breve pausa, quando l’uomo è improvvisamente scivolato,ndo nel. L’allarme è stato lanciato immediatamente dai compagni di cordata, che hanno assistito impotenti alla tragedia. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto tempestivamente, ma pernon c’era più nulla da fare. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalla magistratura, la salma è stata recuperata e trasportata al Rifugio Auronzo.