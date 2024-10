Calciomercato.it - Inter, Zanetti tra la Juve e Conte: “Risposta importante. Sempre al fianco di Lautaro” | VIDEO CM.IT

Leggi tutto 📰 Calciomercato.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Javier, vice presidente dell’, a margine della Conferenza Stampa di ‘Sport Movies & Tv 2024’ “Sonopartite difficili, poi in questo periodo abbiamo tante gare ravvicinate da giocare. Era un’altra gara da vincere e dovevamo dare unadopo la partita contro lantus. Continuiamo a pensare di essere una squadra competitiva, cercando di dareil massimo”. Così Javierall’indomani della vittoria in casa dell’Empoli che ha permesso alla ‘sua’di dimenticare il 4-4 nel derby d’Italia e tornare a -4 dal Napoli capolista. Javiertra– calciomercato.it“Se il Napoli è rivale più pericoloso per lo Scudetto? Conosco benissimo come lavora Antonio, stanno facendo molto bene.