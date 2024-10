“Il comportamento del Real Madrid per il Pallone d’Oro è un po’ trumpiano”: Hummels provoca il club che ha disertato la cerimonia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono passati diversi giorni, ma l’assenza del Real Madrid in Francia per la cerimonia del Pallone d’Oro – poi vinto da Rodri – fa ancora discutere. “Usare le parole ‘mancanza di rispetto’ quando non si sono vinte le elezioni ha un sapore un po’ trumpiano, e purtroppo è irrispettoso nei confronti degli altri. Questa è la cosa negativa”. L’accusa arriva da Mats Hummels: un comportamento dei blancos che non è stato particolarmente gradito dal difensore della Roma. “Non c’è dubbio che qualcuno del Real lo meritasse. Ma ci sono anche altri giocatori fenomenali che sono altrettanto bravi. Non dare a loro l’onore è davvero deplorevole. Ci sono stati team che sono stati più svantaggiati nel calcio internazionale; diciamo così”, ha aggiunto il difensore tedesco al suo podcast Alleine ist schwer, come dichiarato da Der Spiegel. Ilfattoquotidiano.it - “Il comportamento del Real Madrid per il Pallone d’Oro è un po’ trumpiano”: Hummels provoca il club che ha disertato la cerimonia Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono passati diversi giorni, ma l’assenza delin Francia per ladel– poi vinto da Rodri – fa ancora discutere. “Usare le parole ‘mancanza di rispetto’ quando non si sono vinte le elezioni ha un sapore un po’, e purtroppo è irrispettoso nei confronti degli altri. Questa è la cosa negativa”. L’accusa arriva da Mats: undei blancos che non è stato particolarmente gradito dal difensore della Roma. “Non c’è dubbio che qualcuno dello meritasse. Ma ci sono anche altri giocatori fenomenali che sono altrettanto bravi. Non dare a loro l’onore è davvero deplorevole. Ci sono stati team che sono stati più svantaggiati nel calcio internazionale; diciamo così”, ha aggiunto il difensore tedesco al suo podcast Alleine ist schwer, come dichiarato da Der Spiegel.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “Ildelper ild’Oro è un po’ trumpiano”: Hummels…; Raymond Domenech: "Ildelè Patetico - Hanno Dimostrato di Essere un Club Molto Piccolo"; Il duro attacco al: 'E' un piccolo club,scorretto e ripugnante...'; “Patetici e ripugnanti”: l’ex ct più odiato d’Italia si scaglia sul!;d'Oro, L'Equipe durissimo: "Ilsi è rifiutato di venire, non rispetta i vincitori"; Calcio: Ilsi sente "irrispettato" dopo la cerimonia deld'Oro; Approfondisci 🔍

“Il comportamento del Real Madrid per il Pallone d’Oro è un po’ trumpiano”: Hummels provoca il club che ha disertato la cerimonia

(ilfattoquotidiano.it)

L’accusa arriva da Mats Hummels: un comportamento dei blancos che non è ... Poiché non è successo, è chiaro che il Pallone d’Oro e l’UEFA non rispettano il Real Madrid. E il Real Madrid non è dove non ...

Pallone d'oro, Benzema contro Rodri: "Un giocatore che non ti fa dire wow". Domenech: "Real Madrid patetico e ripugnante"

(msn.com)

L`assegnazione del Pallone d`oro 2024 a Rodri e soprattutto la mancata vittoria dell`attaccante del Real Madrid Vinicius jr continua a far ...

“Patetici e ripugnanti”: l’ex ct più odiato d’Italia si scaglia sul Real!

(tuttosport.com)

Il duro attacco nei confronti del club spagnolo dopo la decisione di boicottare la cerimonia del Pallone d'Oro assegnato a Rodri ...

Pallone d’Oro, Domenech attacca: «Il Real Madrid è un club patetico e ripugnante»

(calcionews24.com)

Le parole di Raymond Domenech, ex ct della Francia, sul comportamento del Real Madrid per la cerimonia del Pallone d’Oro Raymond Domenech ha parlato a Goal del comportamento del Real Madrid per la cer ...