Carceri, garante e Cpo al Dap: "Istituire una sezione femminile a Laureana Borrello" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, avv. Luca Muglia, insieme alla presidente della Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna, prof.ssa Anna De Gaio, hanno inoltrato una proposta congiunta Reggiotoday.it - Carceri, garante e Cpo al Dap: "Istituire una sezione femminile a Laureana Borrello" Leggi tutto 📰 Reggiotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilregionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, avv. Luca Muglia, insieme alla presidente della Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna, prof.ssa Anna De Gaio, hanno inoltrato una proposta congiunta

Il garante dei diritti e la presidente pari opportunità: volano stracci per un comunicato

ANCONA Un alterco tra due figure non di poco conto: il garante dei diritti Giancarlo Giulianelli e la presidente della commissione Pari opportunità Maria Lina Vitturini. Una lite da cui ...

È tempo di una clemenza nelle carceri, cari parlamentari: un appello trasversale

Da gennaio, oltre settanta detenuti e sette agenti della polizia penitenziaria si sono tolti la vita, senza contare che nelle prigioni italiane ci sono quattordicimila persone in più rispetto ai posti ...

Carceri: 20 agenti assegnati dai minori agli adulti, è deportazione. La dura nota della UILPA

“Circa una ventina di appartenenti al Corpo ... del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, sono stati repentinamente assegnati a prestare servizio presso carceri per ...

Carceri. Garante Testa: "A Isili 30 persone vivono in un girone infernale"

La denuncia arriva da Irene Testa, garante delle persone private della libertà personale ... Isolati e con scarsa assistenza sanitaria e psichiatrica, non curati, nascosti al mondo e privati della ...