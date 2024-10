Volley, Anoc Awards 2024: l’Italia di Velasco premiata come miglior squadra femminile (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A Cascais, in Portogallo, l’ItalVolley di Julio Velasco ha ricevuto un importante riconoscimento. L’Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali (Anoc), ha consegnato il premio riservato a chi si distingue nei principali eventi sportivi internazionali. Le azzurre del Volley, oro a Parigi 2024 dopo un torneo in cui sono rimaste imbattute, sono state selezionate dalla giuria. Ekaterina Antropova, Caterina Bosetti, Carlotta Cambi, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah Fahr, Gaia Giovannini, Marina Lubian, Loveth Omoruyi, Alessia Orro, Miriam Sylla, Ilaria Spirito sono i nomi delle protagoniste del primo trionfo della storia del Volley italiano. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A Cascais, in Portogallo, l’Italdi Julioha ricevuto un importante riconoscimento. L’Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali (), ha consegnato il premio riservato a chi si distingue nei principali eventi sportivi internazionali. Le azzurre del, oro a Parigidopo un torneo in cui sono rimaste imbattute, sono state selezionate dalla giuria. Ekaterina Antropova, Caterina Bosetti, Carlotta Cambi, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah Fahr, Gaia Giovannini, Marina Lubian, Loveth Omoruyi, Alessia Orro, Miriam Sylla, Ilaria Spirito sono i nomi delle protagoniste del primo trionfo della storia delitaliano.

L’Italia vincitrice dell’oro olimpico a Parigi 2024 in lizza per gli ANOC Awards

C’è anche un po’ di Italia in corsa per i premi ANOC che saranno assegnati questa sera a Cascais, in Portogallo. Tra le candidate che ambiscono a ricevere il prestigioso premio messo in palio dall’Ass ...

Le Azzurre di Julio Velasco, oro a Parigi 2024, conquistano il premio di “Miglior squadra femminile” agli ANOC Awards 2024.

A Cascais prima dell’Italvolley è stato premiato anche Raffaele Pagnozzi, Segretario Generale dei Comitati Olimpici Europei ed ex Segretario Generale del CONI, che ha ricevuto l’ANOC Merit Award.

Pallavolo: azzurre d'oro a Parigi 'miglior squadra donne' 2024

ROMA, 30 OTT - La Nazionale di pallavolo femminile italiana allenata da Julio velasco, vincitrice dell'oro a Parigi 2024 per la prima volta nella storia del volley azzurro, é stata votata 'Miglior squ ...

